Председателката на Бундестага е първият германски политик, посетил Газа след атаките от 7 октомври 2023 г.

Юлия Кльокнер

Председателката на Бундестага Юлия Кльокнер стана първият германски политик, посетил ивицата Газа след атаките на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., съобщи БТА по информация на ДПА.

Кльокнер, която е начело на долната камара на германския парламент, посети частта от Газа, която остава под контрола на израелската армия - месеци след влизането в сила на примирието през октомври.

Журналистите, придружаващи Кльокнер по време на тридневната ѝ визита в Израел, не бяха допуснати в ивицата Газа.

Кльокнер приветства решението на Израел да й даде разрешение да посети крайбрежната територия и призова правителството на премиера Бенямин Нетаняху да "продължи по пътя на отварянето".

Въпреки това тя предупреди, че така наречената жълта линия, зад която израелските войски са се оттеглили в Газа съгласно мирния план, не може да се превърне в нова граница или "постоянна бариера".

Достъпът за международни, независими наблюдатели и график за по-нататъшни стъпки за изпълнение на мирния план са още по-важни, заяви Кльокнер. "Прозрачните оценки на ситуацията укрепват доверието".

Посещението на Кльокнер в ивицата Газа беше предшествано от дълги преговори. Дори в навечерието на посещението й не беше ясно дали Израел ще даде разрешение за него. Смята се, че Кнесетът, израелският парламент, е изиграл ключова роля, след като покани Кльокнер в Израел.

Юлия Кльокнер

