Пакистан подкрепя преговорите между Иран и САЩ и дипломатическо решение на въпроса

Говорителят на Министерството на външните работи на Пакистан Тахир Андраби приветства състоялите се наскоро непреки преговори между Техеран и Вашингтон в Оман, като подчерта твърдата подкрепа на Исламабад за дипломацията и мирните инициативи, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

„Иран и Пакистан поддържат тесен контакт по регионалните въпроси и ние категорично подкрепяме дипломатическия подход в търсене на мир", каза той.

Андраби добави, че Исламабад подкрепя дипломацията и диалога за разрешаване на всички въпроси, като отбеляза, че Пакистан смята позициите на Техеран за важни и приветства изявленията на министъра на външните работи на Иран, предаде БТА.

Андраби подчерта, че ориентираният към дипломацията подход на иранските официални лица „със сигурност може да е в подкрепа на настоящия процес", и заяви, че Исламабад насърчава всички страни да продължат усилията за мир и диалог.

Той също така отбеляза, че първоначално е било планирано разговорите да се състоят в Истанбул, но по-късно са били преместени в Маскат, което Пакистан също приветства.

Нов кръг от иранско-американски преговори по ядрения въпрос започна в Маскат на 6 февруари с посредничеството на външния министър на Оман Бадр ал Бусаиди.