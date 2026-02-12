Индия одобри оферта за закупуване на 114 изтребителя "Рафал" за 280,4 млрд. долар

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съветът за отбранителни поръчки на Индия одобри първоначална оферта за закупуването на 114 изтребителя "Рафал" (Rafale) от френския производител "Дасо Авиасион" (Desault Aviation) за 3,25 трилиона рупии (280,4 милиарда долара), предаде Ройтерс, позовавайки се на местни медии.

Броят на ескадрилите на индийските военновъздушни сили през последните месеци намаля до 29, което е значително по-малко от възприетия от Делхи норматив от 42, съобщава БТА. През септември, след дългогодишна служба бяха снети от въоръжение съветските изтребители МиГ-21, а в идните години това предстои да се случи и с някои други, по-ранни модификации на изтребителя МиГ-29, британско-френските изтребители SEPECAT "Ягуар" (Jaguar) и френските изтребители "Мираж 2000" (Mirage 2000).

Делхи отдавна разчита на вноса на въоръжение и техника отвън, но напоследък министър-председателят Нарендра Моди възприе политика на стимулиране на местното производство.

За военновъздушните сили на Индия ерата на местното производство започна през 80-те години на миналия век, но даде резултат едва през последното десетилетие, когато на бойно дежурство застъпи изтребителят "Теджас" (Tejas) на индийската компания HAL (Hindustan Aeronautics Limited), който замени съветските МиГ-21.

Компанията HAL има поръчки за близо 180 от по-усъвършенстваната модификация 1A за вътрешния пазар, но все още не е завършила производството им поради проблеми с веригата на доставки на двигатели от американската компания за производство на авиодвигатели "Дженерал Електроникс Аероспейс" (GE Aerospace).

Покачващото се напрежение със съседните страни наложи модернизацията на армията, отбелязва Ройтерс.

Предложението за закупуването на френските изтребители "Рафал" проправя пътя за обсъждане на търговските и техническите детайли по сделката между двете страни след посещението на френския президент Еманюел Макрон в Индия.