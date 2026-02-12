Президентът на Бразилия отива на държавно посещение в Индия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва ще бъде на държавно посещение в Индия от 18 до 22 февруари, предаде Ройтерс, позовавайки се изявление на индийското външно министерство.

Програмата на Лула да Силва ще включва двустранна среща с индийския министър-председател Нарендра Моди, официален банкет в негова чест, организиран от президентката на Индия Драупади Мурму, и участие в среща на върха за изкуствения интелект на 19 и 20 февруари, предаде БТА.

Последното посещение на Лула да Силва в Индия бе за срещата на Г-20 през септември 2023 г.