Президентът на Бразилия отива на държавно посещение в Индия

976
Лула да Силва. СНИМКА: Туитър /@LulaOficial

Президентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва ще бъде на държавно посещение в Индия от 18 до 22 февруари, предаде Ройтерс, позовавайки се изявление на индийското външно министерство.

Програмата на Лула да Силва ще включва двустранна среща с индийския министър-председател Нарендра Моди, официален банкет в негова чест, организиран от президентката на Индия Драупади Мурму, и участие в среща на върха за изкуствения интелект на 19 и 20 февруари, предаде БТА.

Последното посещение на Лула да Силва в Индия бе за срещата на Г-20 през септември 2023 г.

Лула да Силва. СНИМКА: Туитър /@LulaOficial

