Трамвай дерайлира в центъра на Сараево, има загинала жена и ранени. Инцидентът в столицата на Босна и Херцеговина е станал около обяд, като жената е била блъсната при излизането на трамвая от релсите, а за изваждането на тялото ѝ е било необходимо разрязване на част от трамвая, предаде регионалната телевизия Ен1.

На мястото са пристигнали екипи на спешна помощ, пожарникари и полиция. Тялото на жената, което се е намирало под трамвая, вече е извадено, информира Би Ти Ви.

След като дерайлирал, трамваят преминал през защитна бариера и се плъзнал около 10 метра надолу, след което се оказал на един от най-натоварените пътища в центъра на града, близо до американското посолство. Цялата предна част на превозното средство е разрушена.

Трамваят е един от най-старите модели чешко производство, които постепенно се извеждат от употреба. До момента са придобити 25 нови трамвая, но някои от по-старите, закупени преди повече от 40 години, все още се използват, отбелязва ХИНА.

Според длъжностни лица, цитирани от агенцията, това е първият случай на дерайлиране от този тип в Сараево. Трамвайната мрежа в града датира от 1885 г., когато са били използвани теглени от коне мотриси, а електрически трамваи се появяват десет години по-късно – през 1895 г.