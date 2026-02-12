ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разкриват специалности по киберсигурност и разрабо...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22276048 www.24chasa.bg

Два американски военни кораба се сблъскаха във водите край Южна Америка

2892
СНИМКА: Pixabay

Военен кораб на САЩ и кораб за снабдяване на флота се сблъскаха вчера по време на презареждане, съобщи в. "Уолстрийт джърнъл", позовавайки се на военен говорител, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Разрушителят "Тръкстън" от клас "Арли Бърк" и корабът "Съплай" се сблъскаха при презареждане в морето близо до Южна Америка, при което са били ранени двама души, посочи "Уолстрийт джърнъл".

Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди информацията. Южноамериканското командване за момента не е отговорило на запитването на агенцията за коментар.

Причината за сблъсъка да не е ясна, инцидентът се разследва, каза говорителят на Южното командване полковник Емануел Ортис, цитиран от вестника.

И двата кораба са докладвали, че могат да продължат безопасно да плават, допълни Ортис.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)