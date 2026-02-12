Два американски военни кораба се сблъскаха във водите край Южна Америка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Военен кораб на САЩ и кораб за снабдяване на флота се сблъскаха вчера по време на презареждане, съобщи в. "Уолстрийт джърнъл", позовавайки се на военен говорител, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Разрушителят "Тръкстън" от клас "Арли Бърк" и корабът "Съплай" се сблъскаха при презареждане в морето близо до Южна Америка, при което са били ранени двама души, посочи "Уолстрийт джърнъл".

Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди информацията. Южноамериканското командване за момента не е отговорило на запитването на агенцията за коментар.

Причината за сблъсъка да не е ясна, инцидентът се разследва, каза говорителят на Южното командване полковник Емануел Ортис, цитиран от вестника.

И двата кораба са докладвали, че могат да продължат безопасно да плават, допълни Ортис.