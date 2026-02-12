ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мексико и САЩ конфискуваха пратка кокаин по време на координирана операция в Тихия океан

2316
Кокаин Снимка: Снимка: Архив

Мексиканският военноморски флот и американската брегова охрана са конфискували 188 пакета кокаин по време на "координирана операция" в Тихия океан, съобщи мексиканското министерство на военноморските сили, цитирано от Франс прес.

Операцията е била проведена "в рамките на двустранното сътрудничество" и "извън изключителната икономическа зона" на Мексико, отбеляза мексиканският флот. Той не уточни количеството на конфискувания кокаин.

Тази необичайна съвместна операция бе осъществена на фона на напрежението между двете страни след заплахите на американския президент Доналд Тръмп да атакува картелите за трафик на наркотици и по суша след ударите на американските въоръжени сили срещу плавателни съдове, обвинени в транспортиране на наркотици, в Карибско море и Тихия океан, посочва АФП, цитирана от БТА. 

Кокаин

