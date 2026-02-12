ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спипаха двама, докато товарят контрабандни цигари ...

Предполагаеми останки от дрон намериха на плаж в Румъния

Дрон Снимка: Pixabay

Румънската брегова охрана съобщи днес, че гранични полицаи в рамките на институцията са открили на плаж в района на село Тузла, окръг Констанца, метални останки, които изглежда са част от безпилотен летателен апарат, без видими обозначения по тях, съобщи Аджерпрес, цитирана от БТА.

"На 12 февруари 2026 г. след обаждане на телефон 112 граничните полицаи в рамките на Бреговата охрана установиха на плажа в района на село Тузла метални останки, които изглежда принадлежат на безпилотен летателен апарат, без видими обозначения", посочи говорителят на Бреговата охрана Андрей Ене.

По думите му се извършва разследване съвместно с останалите органи с правомощия в тази сфера под координацията на прокурор от прокуратурата към Апелативния съд в Констанца.

По-рано днес властите са били уведомени от гражданин, че дрон е открит на плаж между населените места Костинещ и Тузла и са пристигнали на място за проверка, посочва агенцията.

Дрон Снимка: Pixabay

