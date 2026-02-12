Двама израелци са обвинени в използване на класифицирана военна информация за залагания

На двама израелци бяха повдигнати обвинения в използване на класифицирана военна информация за залагания за бъдещи събития, съобщиха днес израелските власти, като обвиниха въпросните хора в "сериозни нарушения на сигурността", предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

В съвместно изявление на израелското министерство на отбраната, службата за вътрешна сигурност Шин Бет и полицията се посочва, че цивилен гражданин и резервист са заподозрени в залагания на американския пазар за прогнози "Полимаркет" за бъдещи военни операции въз основа на информация, до която резервистът е имал достъп.

Генералната прокуратура на Израел реши да повдигне обвинение срещу двамата след съвместно разследване на полицията, военното разузнаване и други служби за сигурност, което доведе до няколко ареста. Двамата са обвинени в подкуп и възпрепятстване на правосъдието.

Властите не предоставиха подробности за самоличността на двамата или за званието и позицията на резервиста в израелската армия, но предупредиха, че такива действия представляват "реална заплаха за сигурността" на армията и израелската държава.

Израелската обществена телевизия Kaн съобщи по-рано, че залозите са били направени през юни, преди войната на Израел с Иран, и че печалбата е била около 150 000 долара.

Обвиняемите ще останат в ареста до края на съдебното производство срещу тях, съобщи прокуратурата.

Прогнозните пазари се състоят от типични въпроси с отговор "да" или "не", наречени "договори за събития", като цените са свързани с това, което търговците са готови да платят, което теоретично показва възприеманата вероятност за настъпване на дадено събитие.