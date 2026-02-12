Британското правителство се намеси в сделката за придобиване между "Дейли Мейл" и "Телеграф"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Британският министър на културата Лиса Нанди заяви днес, че в полза на обществените интереси и конкуренцията е решила да се намеси в предложеното придобиване на медийната група "Телеграф" (Telegraph Media Group) от собственика на вестник "Дейли Мейл" – медийния конгломерат Ди Ем Джи Ти (DMGT), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Нанди посочи в изявление, че е издала уведомление за намеса в обществен интерес поради опасения, че придобиването изисква допълнително разследване.

Предложената покупка на стойност 500 милиона британски лири би поставила вестниците "Дейли Телеграф" и "Сънди Телеграф" в една и съща медийна група с "Дейли Мейл", "Мейл он Сънди", "Метро" и "ай Пейпър".

Ди Ем Джи Ти ("Дейли Мейл енд Дженеръл Тръст") по-рано заяви, че редакционната политика на "Телеграф" ще остане независима.

Решението на Нанди изпраща сделката до британския медиен регулатор "Офком" и до Службата за конкуренция и пазари (Competition and Markets Authority), които ще разгледат въпросите, свързани с медийния плурализъм и конкуренцията. И двете институции трябва да представят доклад на Нанди до 10 юни.