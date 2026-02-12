Репортер по погрешка пожела смърт на аятолах Али Хаменей по време на пряко предаване

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Регионален директор в иранската държавна телевизия е бил уволнен, след като репортер по погрешка пожела смърт на върховния лидер на страната аятолах Али Хаменей по време на пряко предаване, предаде ДПА.

По време на предаване, посветено на 47-ата годишнина от Ислямската революция, репортерът случайно каза вчера "Смърт на Хаменей" вместо обичайния лозунг "Смърт на Америка".

Аятолах Хаменей по конституция е държавен глава на Иран и се ползва със специален религиозен статут сред привържениците на ислямската система, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

Новинарският портал "Асър-Иран" съобщи, че репортерът се е извинил няколко пъти за грешката си, но ръководството на държавната телевизия е решило да уволни програмния директор на регионалния клон на телевизията "Хамун" в югоизточната провинция Систан-Белуджистан.

Според "Асър-Иран" репортерът също ще бъде подложен на "дисциплинарно наказание".

"Смърт на Хаменей" и "Смърт на диктатора" бяха масово скандирани от демонстрантите лозунги по време на неотдавнашните масови протести срещу иранското ръководство.

Ръководството в Техеран организира вчера митинги по повод годишнината от революцията от 1979 г., за да покаже, че по-голямата част от населението продължава да подкрепя ислямската система и по-конкретно нейния лидер аятолах Хаменей, посочва ДПА.