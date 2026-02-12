Канадската провинция Албърта засилва кампанията си за референдум за независимост

След спечелването на втория си мандат Доналд Тръмп съсредоточи голяма част от вниманието си към северната си съседка. Администрацията му не гледа на Канада само, като на търговски конкурент, но и потенциална териториална цел. Американският лидер отдавна иска тя да стане 51-вия щат на САЩ. Напрежението между двете страни се повиши през последната година с търговската война, която републиканецът започна. То нарасна, след като наскоро милиардерът заплаши с 100% мита съседката си, ако тя сключи търговско споразумение с Китай. Той също така оттегли поканата си към канадския премиер Марк Карни за присъединяване към "Съветът за мир" и заплаши да спре откриването на нов ключов мост между САЩ и Канада.

Въпреки че, основният инструмент на Вашингтон остава икономическият натиск, страната проявява интерес и към вътрешните разделения в Канада. Служители на Държавния департамент са провели няколко срещи с членове на "Проекта за просперитет на Албърта", организация застъпваща се за независимостта на провинцията в западна Канада. Особено богата на ресурси и известна със статут на енергиен център, тя представлява 90% от националното производство на петрол. Именно това я прави ценна, като потенциален енергиен партньор и начин за оказване на натиск върху Отава.

"Албърта е естествен партньор за САЩ. Хората искат суверенитет и това, което САЩ има", заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент. Той визира кампанията стартирала в началото на януари за събиране на близо 178 000 подписа в провинцията с цел организиране на референдум за независимост. Организацията твърди, че федералните политики особено екологичните ограничения и регулациите върху енергийния сектор задушават икономическото развитие на Албърта.

„Албърта има богатство от природни ресурси, но няма да им позволят да построят тръбопровод до Тихия океан. Мисля, че трябва да ги оставим да дойдат в САЩ", споделя Бесент.

Срещите между представители на Държавния департамент и членове на организацията бяха възприети от критиците като опит САЩ да отслабят канадското единство. Когато активно се подготвя референдум за независимост лидерите на движения често се обръщат към чужбина в опит да си осигурят симпатии или подкрепа. Те търсят знаци, че чужди държави биха били готови да признаят тяхната независимост.

"Да отидеш в чужда страна и да поискаш помощ за разделянето на Канада, има една старомодна дума за това и тази дума е предателство", заяви премиерът на Британска Колумбия Дейвид Еби.

Голям проблем за Албърта е липсата на излаз на море за изграждането на тръбопровод насочен към азиатските пазари. Това не е лесна задача заради законите предназначени да защитават околната среда в страната. Не за пръв път Алберта се опитва да реализира такъв проект, като три са провалени през последното десетилетие поради ожесточена опозиция.

Въпреки това, премиерката на Албърта, Даниел Смит не остава обезкуражена. Нейното консервативно правителство предприе необичайната стъпка да изготви собствено предложение за тръбопровод на Алберта до северното тихоокеанско крайбрежие на Британска Колумбия. Все още в ранен етап Смит се надява, че след свършване на основната работа, частна компания ще го поеме и изгради.

Съседната провинция Британска Колумбия, обаче е твърдо против това. Премиерът и Дейвид Еби отхвърли плана на Смит, твърдейки че никоя компания не би искала да поеме тежестта. Той също така обвини Смит, че използва амбициите на собствената си провинция да разшири износа на втечнен природен газ към Азия.

Несъгласието между двете западни провинции е част от дългогодишен сблъсък, който последователни федерални правителства се борят да изгладят. Британска Колумбия е исторически дом на канадското екологично движение "Грийнпийс", една от най-големите климатични организации в света. Основният износ на Албърта е суровият петрол и тя отдавна защитава своята нефтена и газова промишленост, жизненоважна за икономическия прогрес в страната.

В отговор на сепаратисткия въпрос Смит многократно е заявявала, че иска Албърта да остане част от Канада, но също така признава дълбокото разочарование в провинцията. Според нея трябва да се даде надежда на жителите на провинцията, визирайки развитието на енергетиката като основен приоритет. Проучвания показват, че около 30% от жителите й са притеснени от прекомерната намеса на Отава. Въпреки това Смит смята, че САЩ не трябва да се намесват във вътрешните работи на Канада.

"Очаквам администрацията на САЩ да уважава канадския суверенитет и да ограничи дискусията си за демократичния процес в Албърта", добавя Смит.

Тя също така планира да повдигне въпроса с представителя на провинцията във Вашингтон. И въпреки вниманието около Проекта за просперитет на Албърта, проучванията показват мнозинството от жителите на Албърта не са заинтересовани да станат щат на САЩ.

Засега не е свикан референдум и се остава във фазата на събиране на подписи. Конституционни експерти посочват, че дори движението да успее да наложи гласуване, отделянето би изисквало продължителни преговори с участието на централното правителство и всички провинции.

Съгласно Закона за яснота, федералното правителство първо ще трябва да определи дали въпросът от референдума е ясен и дали има ясно мнозинство. Едва тогава ще започнат преговорите за евентуално отделяне и всеки резултат ще зависи от конституционни изменения, а не от едностранни действия.