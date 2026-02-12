Осъдиха на доживотен затвор 15-годишен, убил дете и бутнал в реката възрастна жена

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Разкриха името на 15-годишен тийнейджър, който намушка 12-годишно дете до смърт на случаен принцип, докато се прибира от училище в Англия.

Съдия постанови, че 15-годишният Киън Моултън може да бъде идентифицирано като убиец на Лео Рос, който беше нападнат от засада в парк в района на Хол Грийн в Бирмингам миналата година.

Моултън беше осъден във вторник в Кралския съд в Бирмингам на доживотен затвор с минимален срок от 13 години за убийството на Лео.

Daily Mail поведе съдебно оспорване с две други новинарски организации, за да твърди, че Моултън трябва да бъде посочен като извършител на шокиращите тридневни престъпления, които завършиха със смъртта на Лео.

Моултън - който по това време беше на 14 години - нанесе една прободна рана в стомаха на Лео и след това безсърдечно се престори на свидетел.

Той дори представи на полицията изфабрикувана версия за това как е попаднал на тялото на Лео, докато парамедиците отчаяно се опитвали да го спасят на няколко метра разстояние.

В един от кадрите с камера, носена по тялото му, заснет от служители на реда, той казва: „Той лежеше така, когато стигнах тук... Не го докоснах, защото това можеше да ме вкара в разследването."

Той също така жестоко нападна три други самотни жени в парка, включително 82-годишна, която бутна в река и преби със собствената ѝ бастун, казвайки ѝ: „Опитах се да те удавя, но сега ще те убия".

Съдия Чоудхури се съгласи във вторник да премахне ограниченията за анонимност, като заяви пред съда: „Това е въпрос от съществен обществен интерес.

„Престъпленията с нож, особено сред младежите, са повод за сериозна загриженост. Това беше необичаен и обезпокоителен модел на ескалация на насилието срещу случайни непознати.

„Значението на името (в медийното отразяване) не може да бъде надценено."

Той отхвърли аргументите на защитата, че назоваването на Моултън би попречило на рехабилитацията му, заявявайки, че „доказателствата за какъвто и да е напредък, постигнат досега от подсъдимия, са оскъдни".

Всъщност, той каза, че самият Моултън е участвал в многократни епизоди на насилие, откакто е бил заключен в младежки арест.

„Имаше период миналата година, когато подсъдимият участваше в насилие и сериозни действия на всеки няколко дни", каза той пред съда.

Съдията обаче се съгласи да отложи публикуването на името на Моултън с 24 часа, за да може да се подадат евентуални жалби срещу решението му.

Детският тръст в Бирмингам, който отговаря за грижите за Моултън, поиска 24-часово удължаване на срока за разкриване на самоличността му, но заяви, че молбата му е била отхвърлена.

Тръстът заяви, че възнамерява да подаде молба за съдебен контрол на решението за назоваване на тийнейджъра, но в четвъртък следобед заяви, че не е подал такова молба.

Полицията на Уест Мидландс публикува снимка от задържането на 15-годишния Киан Моултън, след като беше осъден за непровокираното убийство на 12-годишния Лео Рос в Бирмингам

12-годишният Лео Рос беше убит произволно от 14-годишния Моултън, докато се опитваше да се прибере от училище

Алистър Уебстър, представляващ Моултън, се опита да се противопостави на искането на да се посочи убиеца на Лео.

"Дейли Мейл" по-рано разкри, че Моултън е имал репутация на човек, проявил насилствена престъпност в района на Хол Грийн в Бирмингам, където е живял, и е бил добре познат на полицията.

Бил е изгонен от общообразователните училища и дори от специализирано звено за насочване на ученици, след като е счупил носа на учител и е внесъл нож в клас.

Изключването му е означавало, че той редовно е прекарвал дните си в мародерстване из квартала си - обикновено на велосипед или скутер - причинявайки проблеми и вандализирайки имущество.

На изслушването за произнасяне на присъдата на Моултън тази седмица се чу, че е преживял трудно детство, в което е бил изложен на домашно насилие, докато майка му е напуснала, когато е бил на едва 10 години.