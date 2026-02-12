ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спипаха двама, докато товарят контрабандни цигари ...

Белгийската полиция претърсва сгради на Европейската комисия в разследване за продажба на имоти

Проверките продължават. СНИМКА: Пиксабей

Белгийската полиция претърсва сгради на Европейската комисия в разследване за продажба на имоти, ръководено от европейският прокурор. То е свързано с продажбите на 23 сгради на белгийската държава през 2024 г., заяви говорител на Комисията пред POLITICO. 

Европейската прокуратура (EPPO), независим орган, отговорен за разследването и наказателното преследване на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС, ръководи разследването.

EPPO потвърди пред POLITICO, че провежда „дейности по събиране на доказателства", свързани с „текущо разследване". Офисът отказа да предостави допълнителни подробности, позовавайки се на необходимостта от защита на целостта на производството.

Продажбата на имотите е "следвала установени процедури и протоколи", каза говорителят, изразявайки увереност, че сделката е извършена в съответствие с приложимите правила.

„Европейската комисия е ангажирана с прозрачността и отчетността и ще сътрудничи изцяло с Европейската прокуратура и компетентните белгийски органи по този въпрос, като предоставя всякаква информация и съдействие, необходими за осигуряване на задълбочено и независимо разследване на този въпрос", добави говорителят.

Според информация, публикувана за първи път от Financial Times, претърсванията са извършени в множество обекти на Комисията, включително в бюджетния отдел.

