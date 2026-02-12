На 87-годишна възраст почина вдовицата на създателя на „Нутела“ Мария Франка Фереро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мария Франка Фереро, вдовицата на създателя на „Нутела“ (Nutella) Микеле Фереро, почина на 87-годишна възраст, предаде ДПА.

Тя е починала в северноиталианския град Алба, община Пиемонт, съобщи днес АНСА.

Микеле Фереро, който ръководеше „Фереро груп“ ( Ferrero Group) в продължение на десетилетия, изигра ключова роля в разработването на популярния лешников крем за мазане „Нутела“. Компанията, основана преди 80 години, все още има централа в Алба.

Мария Франка Фереро беше назначена за почетен президент на международната „Фереро груп“ (Ferrero Group) през декември.

Оперативното управление на семейния бизнес сега е в ръцете на сина ѝ Джовани. Съпругът ѝ Микеле почина през 2015 г. Семейство Фереро е една от най-богатите предприемачески династии в Италия.

Компанията „Фереро“ е най-известна с „Нутела“. Произходът на лешниковия крем за мазане датира от Северна Италия през 19-и век, когато сладкарите започват да използват смлени лешници като заместител на какаото на прах, създавайки кафяв нуга крем.

Впоследствие суровата смес се продава и в магазините във вид на паста за мазане. Микеле Фереро доразвива този подход. След това синът на основателя измисля идеята да предлага лешниковата паста в буркани от 1964 г., съобщи БТА.

„Фереро“ понастоящем предлага широка гама от сладки изкушения, включително „Мон Шери“ (Mon Cheri), „Фереро Роше“ (Ferrero Rocher) и линията шоколадови бонбони „Киндер“ (Kinder) за деца.