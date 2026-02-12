ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гръцкият премиер не планира да се присъединява към Съвета за мир на Тръмп

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис Снимка: Екс/@kmitsotakis

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис няма да се присъедини към създадения по инициатива на американския президент Доналд Тръмп Съвет за мир, който предстои да проведе първото си заседание на 19 февруари във Вашингтон, съобщава електронното издание на в. "Катимерини", позовавайки се на правителствен говорител.

"Това не е в дневния ред на премиера", посочи правителственият говорител Павлос Маринакис на медиен брифинг днес.

Съветът беше представен първоначално като малка група от лидери, които би трябвало да наблюдават по-конкретно спирането на огъня в Газа, напомня изданието. Американският президент впоследствие покани десетки страни да се присъединят и предложи организацията да функционира като по-широкообхватен орган за решаване на конфликти, съобщи БТА. 

Церемонията по учредяване на Съвета за мир под патронажа на Съединените щати се състоя на 22 януари в Давос, Швейцария. Тогава към организацията се присъединиха само две от членките на Европейския съюз - България и Унгария.

Мицотакис обясни на пресконференция по-късно, че Гърция има стратегически отношения със САЩ, но не само за нея, а и за почти всички членки на Евросъюза е трудно да участват в Съвета за мир по начина, по който той е формулиран. 

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис Снимка: Екс/@kmitsotakis

