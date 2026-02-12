Норвежката полиция претърси имоти на бившия премиер Ягланд във връзка с досиетата "Епстийн"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Норвежката полиция претърси днес имоти на бившия министър-председател Турбьорн Ягланд, съобщи адвокат на Ягланд, цитиран от Ройтерс и БТА.

Това е част от продължаващо разследване за връзки между видни норвежци и покойния американски сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Снимки, разпространени от норвежки вестници, показват следователи, които внасят кашони в жилището на Ягланд в Осло.

Акцията се състоя ден след като Съветът на Европа – водещият европейски орган за защита на правата на човека, който Ягланд оглавяваше от 2009 до 2019 г. – сне неговия дипломатически имунитет.

"Норвежките разследващи в момента извършват претърсвания в жилището и ваканционните имоти на Турбьорн Ягланд. Това беше очаквано и е стандартна част от разследване от такъв характер", се казва в изявление на адвоката му Андерш Брусвее.

Ягланд вече е обвинен в корупция, добави адвокатът му. Това съгласно норвежкия правен кодекс е етап, който предхожда повдигането на официално обвинение и позволява на заподозрения да има адвокат, а полицията – на определен етап да го арестува.

В Норвегия официалните обвинения се повдигат значително по-късно в съдебния процес, понякога седмици преди началото на делото.

"Това не представлява реална промяна по съществото на случая, а е правна последица от използваните от полицията разследващи методи", заяви Брусвее.

Миналата седмица бе съобщено, че е започнало разследване срещу Ягланд, който е и бивш външен министър и бивш председател на Нобеловия комитет за мир. Той е разследван по подозрение в тежка корупция.

"Много съм доволен, че въпросът се изяснява", заяви Ягланд, цитиран от в. "Афтенспостен".

"Ягланд желае да съдейства за пълното изясняване на случая и следващата стъпка е да се яви на разпит в полицията, както сам заяви, че иска", каза Брусвее. "Ще спазваме процедурата и ще продължим да сътрудничим изцяло на властите", добави той.

Решението за разследването се основава на информация, разкрита в публикуваните наскоро документи, свързани с Епстийн – финансист и осъден американски сексуален престъпник, който почина в затвора през 2019 г.

Документите сочат, че през 2014 г. Ягланд и асистенти на Епстийн са изготвили подробни планове Ягланд, съпругата му, двете му деца и приятелката на сина му да посетят Епстийн в Палм Бийч, Флорида, както и притежавания от него карибски остров.

Ягланд отрича някога да е посещавал частния остров на Епстийн.

В имейл от 2014 г. Ягланд е поискал помощта на Епстийн за финансиране на апартамент в Осло.

Имейли от 2018 г. показват, че Епстийн е помолил Ягланд да организира среща с руския външен министър Сергей Лавров и е заявил, че има идеи, които може да предложи на президента Владимир Путин. Ягланд е обещал да повдигне въпроса пред асистента на Лавров.