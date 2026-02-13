Крайнодесни искат лимит на населението на Швейцария до 10 млн. заради мигрантите

Срещу чужденците скочи и един от най-богатите британци

Референдум в Швейцария ще реши дали да се забрани населението на алпийската страна да достигне 10 млн. души. Инициативата е по идея на националистическата Швейцарска народна партия (ШНП) и цели да ограничи легалната и нелегалната имиграция.

В четвъртък правителството определи допитването с надслов “Кажете “не” на 10-милионна Швейцария” да се проведе на 10 юни. То срещна сериозната опозиция както на двете камари на парламента, така и от големия бизнес в страната, тъй като може да доведе до сериозни икономически проблеми.

Ако швейцарците одобрят референдума, управляващите в страната ще бъдат принудени да въведат мерки за ограничаване на достъпа на чужденци, включително за такива, които търсят убежище. Освен това на гражданите, които имат чуждестранни родители и роднини, ще им бъде забранено да ги водят да живеят в Швейцария. Милиардерът и съсобственик на футболния отбор “Манчестър Юнайтед” сър Джим Ратклиф СНИМКА: РОЙТЕРС

Въпросните ограничения ще трябва да се прилагат от момента, в който населението премине 9,5 млн. души. Към настоящия момент то е 9,1 млн. В случай че хората в Швейцария станат 10 млн., референдумът предвижда управляващите да бъдат задължени да оттеглят страната от споразумението за свободно движение с ЕС. Ако това стане реалност, всеки, който иска да я посети, ще трябва да кандидатства за виза.

Данните показват, че броят на живеещите в алпийската държава се е увеличил приблизително пет пъти по-бързо, отколкото в съседните държави. Според правителствени изчисления имигрантите са 27% от населението. От ШНП са убедени, че именно големият брой чужденци увеличава наемите и натоварва обществената инфраструктура и социалните услуги до предела на разходите на обикновения швейцарец.

Опасения срещу имиграцията изрази и един от най-богатите бизнесмени на Великобритания. Милиардерът и съсобственик на футболния отбор “Манчестър Юнайтед” сър Джим Ратклиф заяви, че родината му е превзета от чужденци, които живеят на помощи.

“Не може да правиш икономика с 9 млн. души, получаващи социални помощи, и огромен брой имигранти, които пристигат. Великобритания бива колонизирана от чужденци. Това струва твърде много пари”, каза той.

Думите му предизвикаха огромно обществено напрежение на Острова. Ратклиф беше обвинен в расизъм, разпространение на реч на омразата и пропагандиране на крайнодесни идеи. Премиерът на страната сър Киър Стармър определи изявлението на милиардера като обидно и погрешно. “Великобритания е горда, толерантна и многообразна страна. Ратклиф трябва да се извини незабавно!”, настоя британският лидер.

След като срещна критики и от страна на привържениците на “Манчестър Юнайтед”, които стигнаха дотам, че да го обвинят в ислямофобия, Ратклиф се извини публично за думите си.

“Съжалявам, че подборът ми на думи обиди някои хора и предизвика безпокойство, но е важно да се повдигне въпросът за контролираната и добре управлявана имиграция, която подкрепя икономическия растеж”, каза милиардерът.