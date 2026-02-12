Жени ритали българска художничка в Рим

Украинско-българската художничка Йона Тукусер е станала жертва на нападение в бароковата църква “Свети Игнатий Лойола” в Рим. По време на изложбата ѝ там “Покаяние и надежда” е била унищожена и една от творбите ѝ - т.нар. “Книга на мира”, съобщи “Кориере дела сера”.

Атаката е станала на 24 януари. Две жени се приближили до изложената книга, символичен обект, в който посетители от различни държави са оставяли послания за мир и призиви за край на въоръжените конфликти. Според разказа на художничката те започнали да късат страниците ѝ. Когато се опитала да ги спре, била нападната - първо получила шамари, а после била удряна и ритана.

След инцидента Тукусер потърсила медицинска помощ и прекарала деня под наблюдение в спешно отделение с множество натъртвания и силни болки в корема. По случая е подадена жалба в полицията, като към нея са приложени записи от охранителните камери с цел установяване самоличността на извършителките.

Художничката споделя, че физическата болка не е най-тежкото последствие от случилото се. “Това не беше само атака срещу мен като човек, а срещу едно художествено произведение и срещу универсалните послания за мир, оставени от хора от цял свят”, казва тя. По думите ѝ най-дълбоката рана била реакцията на присъстващите в храма. Докато тя викала за помощ, никой не се намесил. “Всички останаха безучастни. Тази човешка апатия боли повече от самото насилие”, споделя Тукусер .

Изложбата “Покаяние и надежда” засяга трагичните страници от историята на Украйна през ХХ век и е посветена на Гладомора. Тази трагедия е довела до смъртта на милиони души, сред които и хиляди българи.