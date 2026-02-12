Засиленото сътрудничество - тема №1 на евролидерите (Обзор)

Росен Желязков обсъди с Мелони енергийната сигурност

Засилено сътрудничество - това се оказа една от основните теми по време на неформалната среща на върха на ЕС, която се проведе в белгийския замък “Алден Бизен”.

През годините тази правна разпоредба се използваше по-скоро рядко, като в основата ѝ е това да се дава зелена светлина на по-малка група страни членки да приемат общи инициативи, но

без да застрашават общата политика

на блока. Завръщането на т.нар. засилено сътрудничество видяхме в края на 2025 г., когато евролидерите гласуваха отпускането на 90 млрд. евро за Украйна за периода 2026-2027. Сделката не беше подкрепена от Унгария, Словакия и Чехия, заради което заемът ще се плаща от 24 държави вместо 27.

Позицията на Будапеща беше за пореден път явно изразена от унгарския премиер Виктор Орбан и в “Алден Бизен”. Преди да влезе в замъка той призова: “Не пращайте парите си в Украйна”, след което отправи критики към основната тема на срещата - конкурентоспособността. “Имам известни съмнения колко нормални хора ще разберат какво означава”, посочи Орбан.

Сътрудничеството присъстваше и в дискусиите на премиера ни в оставка Росен Желязков с част от евролидерите. От иинистерския съвет посочиха, че Желязков е обсъдил с италианската премиерка Джорджа Мелони “засилването на сътрудничеството в отбраната” между България и Италия, както и намаляването на бюрокрацията и подобряването на енергийната сигурност на блока. Мелони и Желязков били на мнение, че до март трябва вече да има пътна карта с краткосрочни мерки за повишаване на конкурентоспособността на ЕС.

Премиерът ни е обсъдил това и с германския канцлер Фридрих Мерц в контекста на автомобилната индустрия и засилването на участието на страната ни в сектора. Желязков е изтъкнал пред германеца, че България може да се превърне “от производител на компоненти в създател на високи технологии”.

С австрийския канцлер българският премиер е обсъдил общите виждания на София и Виена за европейската сигурност, отбрана и конкурентоспособност. Желязков приветствал големия обем австрийски инвестиции у нас и възможностите за надграждане на съществуващите търговски връзки, особено в контекста на членството ни в еврозоната.

В срещата на евролидерите се включи и бившият шеф на ЕЦБ Марио Драги, който изнесе презентация с фокус върху “влошаването на икономическата ситуация”, пише “Политико”. Драги предложи

намаляването на бариерите в единния пазар

и възможността за засилено сътрудничество в редица сфери, които да “съживят икономиката”. Не е тайна, че Драги е привърженик на “Европа на две скорости”. Италианецът, който през 2024 г. публикува ключов доклад за подобряването на конкурентоспособността на блока, смята, че оттогава ЕС върви назад.

Част от разговорите на евролидерите включваха и диверсификацията на търговията предвид икономическото напрежение с Китай и САЩ. Според изтекли документи ЕК иска да включи и чужди държави в определението си за “Произведено в ЕС”.

