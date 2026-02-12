Временната президентка на Венецуела е поканена на посещение в САЩ

Временната президентка на Венецуела Делси Родригес заяви в интервю за американската телевизия Ен Би Си, че е била поканена на посещение в САЩ.

Интервюто бе излъчено днес в контекста на визитата на американския министър на енергетиката Крис Райт в южноамериканската държава. "Обмисляме да отидем там в момента, в който положим основите на това сътрудничество и можем да направим крачка напред във всичко“, добавя тя.

Бившата вицепрезидентка и министърка на петрола положи клетва като временен държавен глава на Венецуела в началото на януари, след като президентът Николас Мадуро бе отведен принудително в САЩ след американска военна операция и бе изправен на съд заедно със съпругата си по обвинения в наркотероризъм.

Сега Родригес и Райт са изправени пред херкулесовата задача да организират възстановяването на петролната промишленост на Венецуела след десетилетия на недостатъчни инвестиции, лошо управление и санкции от страна на САЩ, като същевременно дадат предимство на американските инвеститори, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

От друга страна, венецуелската лидерка изразява пред Ен Би Си убедеността си, че Мадуро си остава легитимният лидер на страната. "Мога да ви кажа, че президентът Николас Мадуро е легитимният президент. Ще ви кажа това като юрист, какъвто съм. И президентът Мадуро, и Силия Флорес, първата дама, са невинни“, посочва Делси Родригес.