Земетресение с магнитуд 6,6 е регистрирано край Чили

Земетресение с магнитуд 6,6 по Рихтер е регистрирано край бреговете на Централно Чили, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Според Геологичния център на Германия трусът е бил на дълбочина от 10 км.
