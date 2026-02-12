ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Паркинг на 4 етажа за 344 коли ще се строи на вход...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22277842 www.24chasa.bg

Земетресение с магнитуд 6,6 е регистрирано край Чили

1916
Земетресение Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Земетресение с магнитуд 6,6 по Рихтер е регистрирано край бреговете на Централно Чили, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Според Геологичния център на Германия трусът е бил на дълбочина от 10 км. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Земетресение

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)