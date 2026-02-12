ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦРУ с нови усилия за вербуване на висши китайски военни като информатори

ЦРУ

Само седмици след драматична чистка на висшия китайски генералитет, ЦРУ даде индикации, че се стреми да се възползва от евентуални произтичащи от това разногласия с ново публично видео, насочено към потенциални информатори в китайските въоръжени сили, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Американската разузнавателна агенция публикува днес видеоклип, изобразяващ разочарован китайски военен офицер от средно ниво, което според Ройтерс е поредната стъпка на САЩ в кампания за засилване на събирането на разузнавателна информация за стратегическия им съперник. Подобни клипове, с инструкции как китайските служители по сигурен начин да се свържат с американското разузнаване, бяха публикувани и през май миналата година.

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф заяви, че видеоклиповете на агенцията са достигнали до много китайски граждани и че тя ще продължи да предлага на китайските правителствени служители „възможност да работят заедно за по-светло бъдеще“.

Миналия месец Министерството на отбраната на Китай обяви, че Чжан Юся, заместник-председател на влиятелната Централна военна комисия,е разследван. Той е най-висшият отстранен от поста си китайски военен от десетилетия.

Краткият видеоклип на ЦРУ, публикуван в канала му в платформата „Ютюб“, изглежда цели възползване от вътрешнополитическите последици от дългогодишните репресии на Пекин срещу корупцията в редовете на въоръжените сили, които засегнаха висшите ешелони на Народноосвободителната армия на Китай (НОАК).

„Всеки с лидерски качества е неминуемо подозрителен и безмилостно елиминиран“, казва измисленият офицер във видеото на мандарин. „Властта им е изградена върху безброй лъжи“, допълва той, визирайки началниците.

ЦРУ изрази увереност, че онлайн кампанията прониква през интернет ограниченията на Китай и достига до целевата аудитория.

ЦРУ инвестира сериозно в противодействие на Китай и се опитва да възстанови шпионската си мрежа в страната, след като Пекин я разби, като елиминира или затвори множество американски информатори между 2010 и 2012 г., според наличните доклади. Американски служители твърдят, че китайските шпионски агенции са работили неуморно за вербуване на настоящи и бивши американски служители, а през последните години Пекин публикува отчети за това, което твърди, че са американски шпионски мрежи, разкрити в Китай.

Шпионските игри с високи залози са част от ескалиращо военно и технологично съперничество, което много наблюдатели смятат за нова форма на Студена война, отбелязва Ройтерс.

