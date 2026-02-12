Най-малко 16 души са загинали при бурите в Португалия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 16 души са загинали след поредица от смъртоносни бури, които връхлетяха Централна и Южна Португалия.

Проливните дъждове наводниха няколко селски района, а част от средновековната градска стена в Коимбра се срути. Това наложи затваряне на пътя и общинския пазар, съобщава Би Ти Ви.

Властите извършиха превантивна евакуация на около 3 000 души заради опасност от преливане на река Мондегу и на язовира „Агиейра".

Министърът на вътрешните работи на Португалия подаде оставка заради нарастващите критики към правителството за начина, по който се е справяло с последствията от природните стихии.

Учени, цитирани от The Guardian, определят бедствията като „най-дългата серия от бури в живата памет". Екстремното време, засегнало централните и южните части на страната, е оставило без ток около 33 000 души и е причинило щети за приблизително 775 млн. евро.

Според климатолози Португалия продължава да планира инфраструктурата си спрямо климатичните условия от XIX и началото на XX век, вместо да отчита настоящите и бъдещите промени.

Част от жертвите са загинали, докато са се опитвали сами да ремонтират покривите си с дарени брезенти. Стотици хора са пострадали при падания.

Правителството на премиера Луиш Монтенегро е подложено на остри критики от опозицията и крайната десница за начина, по който управлява кризата.

Силните бури засягат и съседна Испания. Обявени са оранжеви и червени кодове по северното крайбрежие заради вълни до девет метра. В Каталуния 34 души са приети в болница, училища са затворени, а десетки полети отменени. Един човек е в критично състояние, след като е бил ранен от паднало дърво. Властите изпратиха спешни предупреждения към гражданите да останат по домовете си и да избягват пътувания.