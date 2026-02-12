ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ спират мащабните имиграционни операции в Минесота

2812
От декември в района на Минеаполис бяха разположени няколко хиляди служители на имиграционните служби СНИМКА: Pixabay

Специалният представител на президента Доналд Тръмп по въпросите на граничната сигурност Том Хоман обяви прекратяването на мащабните имиграционни операции в Минесота след месеци на масови арести, протести и два смъртни случая през януари, съобщиха Асошиейтед прес и Франс прес.

"Аз предложих, а президентът Тръмп се съгласи, операцията да бъде прекратена", заяви Хоман на пресконференция, като посочи, че още тази седмица е започнало "значително съкращаване“ на разположения персонал, което ще продължи и през следващата.

От декември в района на Минеаполис бяха разположени няколко хиляди служители на имиграционните служби. Акциите засегнаха ежедневието в контролирания традиционно от демократите град. Много жители останаха по домовете си, страхувайки се от арести, а хиляди други излязоха на протести въпреки ниските температури.

Напрежението се засили след смъртта на двама американски граждани, застреляни от агенти в рамките на по-малко от три седмици - 37-годишната Рене Гуд на 7 януари и 37-годишният медицински работник Алекс Прети на 24 януари, съобщава БТА. 

Хоман заяви, че ще остане в щата "още известно време", за да наблюдава приключването на операцията. Малък брой служители ще останат временно, за да финализират дейностите и да прехвърлят командването към местния офис, както и да следят за намаляване на протестната активност. Преди седмица той обяви незабавното изтегляне на 700 имиграционни агенти.

"Тази общност е по-безопасна, защото арестувахме 4000 незаконни имигранти", каза Хоман, като подчерта, че в резултат на операцията Минесота "вече не е убежище за престъпници".

Въпреки че федералните власти определят задържаните като "опасни криминални нелегални имигранти", според местни източници сред арестуваните има и хора без криминални досиета, включително непълнолетни и американски граждани.

Според социологическо проучване, цитирано от АП, 60% от пълнолетните американци смятат, че президентът е "прекалил" с изпращането на федерални имиграционни агенти в американски градове.

