"Росатом": Не е вярно, че не можем да осигурим функционирането на Запорожката АЕЦ

Руската държавна корпорация за атомна енергия "Росатом" отхвърли днес обвиненията на Украйна, че Русия не разполага с оборудване и резервни части за осигуряване на функционирането на изградената през съветската епоха Запорожка АЕЦ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Русия пое контрола над най-голямата атомна електроцентрала в Европа през 2022 г. И шестте реактора тип ВВЕР-1000 на централата в момента са в режим "студено спиране". Съдбата на Запорожката АЕЦ е ключов въпрос в мирните преговори между Москва и Киев, които спорят кой трябва да я контролира.

Павло Ковтонюк, директор на украинската държавна атомна компания "Енергоатом", каза пред Ройтерс в Киев, че Русия не разполага с определено оборудване и резервни части, за да осигури функционирането на централата, и има риск от ядрен инцидент, ако се опита да рестартира реакторите.

"Росатом" категорично отхвърля твърденията, че Русия не разполага с оборудването и резервните части, необходими за осигуряване на безопасното функциониране на Запорожката АЕЦ" посочи в изявление на английски език пред Ройтерс руската компания, когато беше помолена за коментар.

"Русия експлоатира една от най-големите в света мрежи от атомни електроцентрали, включително с реактори ВВЕР-1000, идентични с онези в Запорожката АЕЦ, и има пълния капацитет да произвежда оборудване, резервни части и ядрено гориво", се казва в изявлението.

"Росатом", която се нарежда сред най-големите атомни компании в света, заяви, че ключов проблем, засягащ безопасността на централата, е продължаващият обстрел на района, където се намира.

Ковтонюк твърди, че контролното оборудване и системите за наблюдение на централата са украинско производство, че Русия ще трябва да замени американското ядрено гориво в реакторите, и че няма достатъчно вода за охлаждане на реакторите, ако централата бъде рестартирана.

"Инсинуациите, че системите на централата са несъвместими с руско ядрено гориво, са технически необосновани", посочи "Росатом" и добави, че в края на миналата година 1-ви реактор е получил 10-годишен лиценз за експлоатация от руския орган за ядрена безопасност "Ростехнадзор".

"Росатом" допълни, че охладителната система на централата никога не зависела от изцяло от Каховския язовир.

"Създадена е система за резервно водоподаване. Единадесет артезиански кладенеца, осигуряват до 270 куб. метра вода на час, което е достатъчно за охлаждането на спрените реактори", посочиха от руската компания.