Кая Калас предложи да бъде домакин на среща на високо равнище между Белград и Прищина

Върховният представител на Европейския съюз (ЕС) по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че е готова скоро да бъде домакин на среща на високо равнище между Белград и Прищина, стана ясно от нейна публикация в социалната мрежа Екс.

В публикацията Калас изказа поздравления към Албин Курти след избирането снощи на новото правителство на Косово под неговото ръковоство, и призова за бързи реформи.

"След повече от година политическа безизходица, формирането на новото правителство на Косово е окуражаваща новина. Поздравления, Албин Курти!

Сега е важно да се предприемат бързи реформи. Това е най-бързият начин да се отключи подкрепата от ЕС на стойност стотици милиони евро и да се постигне напредък по пътя към ЕС. Това е нов импулс за напредък в отношенията между ЕС и Косово и в диалога между Белград и Прищина. Готова съм скоро да бъдем домакин на среща на високо равнище", написа Калас.

Сърбия не признава обявената през 2008 г. независимост на Косово и двете страни водят диалог за нормализиране на отношенията под егидата на ЕС, съобщава БТА.

Косово изпадна в политическа криза след парламентарните избори на 9 февруари 2025 г., тъй като не успя да състави правителство, което доведе до предсрочен парламентарен вот в края на същата година.

Според удостоверените резултати на изборите управляващото ляво Движение "Самоопределение" на премиера Албин Курти получи 57 мандата в 120-местния парламент, дясноцентристката Демократическа партия на Косово (ДПК/PDK) на Бедри Хамза – 22 места, дясноцентристкият Демократичен съюз на Косово (ДСК/LDK) на Люмир Абдиджику – 15 мандата, десният Алианс за бъдещето на Косово (АБК/AAK) на Рамуш Харадинай – 6 места, докато за малцинствените общности са гарантирани останалите 20 места, припомня "Коха диторе".

Без значение дали преминават прага от 5 процента за влизане в парламента, косовските сърби получават 10 от тези 20 места, а останалите 10 мандата са за етническите турци, бошняци, роми, ашкалии, египтяни и горани в Косово.