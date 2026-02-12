Ердоган за боя в Меджлиса: Обида към народа

Турският президент Реджеп Ердоган критикува остро опозиционната Народнорепубликанска партия заради опита на нейни депутати да окупират парламентарната трибуна и да възпрепятстват полагането на клетва от новите министри на вътрешните работи и правосъдието - Мустафа Чифтчи и Акън Гюрлек, както и последвалите сблъсъци и размяна на юмруци. Той осъди вчерашния скандал в парламента и го сравни с динамит, хвърлен върху доверието в политиката. Според него случилото се нанася вреди върху достойнството на Меджлиса и обижда нацията.

„Трябва да попитаме тези хора, които нямат чувство за мярка: Меджлисът ли е мястото, където можете да правите скандали, когато ви се иска? Вие дойдохте в Меджлиса, за да отстоявате правата на гражданите и да отстоявате законността или за да създавате усещане за терор? Въобще ли не ви е неудобно да пренасяте в Меджлиса скандалите, омразата, гнева и обидата? Въобще ли не ви е срам? Още колко ще се излагате, ще се унижавате и ще карате нашите граждани, които гласуват за вас, да ходят с наведена глава?“, попита Ердоган.

По-рано през деня скандалът беше осъден и от председателя на Меджлиса Нуман Куртулмуш.

До вчерашното напрежение в пленарната зала се стигна, когато депутати от Народнорепубликанската партия заявиха, че полагането на клетва от министър, който не е избран, а назначен, е противоконституционно.

След като окупираха трибуната и не я освободиха депутатът от управляващата Партия на справедливостта и развитието Осман Гьокчек удари с юмрук депутата от опозиционната Народнорепубликанска партия Махмут Танал, от носа на когото потече кръв.

Двамата нови министри положиха клетва, след като около тях беше създадена верига от депутати от управляващата партия. С полагането ѝ Мехмет Чифтчи и Акън Гюрлек встъпиха официално в длъжност.