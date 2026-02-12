Един е загинал при украински удар в руската Белгородска област

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Въоръжените сили на Украйна са нанесли удар с дрон в град Грайворон в руската погранична Белгородска област, при който е загинал един цивилен, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

„В Грайворон при насочен удар на вражески дрон е загинал мирен жител“, написа в канала си в „Телеграм“ оперативният щаб на региона. Човекът е докаран в тежко състояние в лечебно заведение, където по-късно е починал.

Междувременно областният губернатор Вячеслав Гладков съобщи, че над 220 000 души в областта са останали без електричество, след като украински удар е повредил подстанция. Той допълни, че ремонтът ще отнеме няколко часа.

Междувременно Министерството на отбраната в Москва съобщи, че руската противовъздушна отбрана за четири часа е свалила 13 украински дрона от самолетен тип над руската Република Коми, както и над Белгородска и Астраханска област.