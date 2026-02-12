Белият дом: Още една група руски и украински деца се събраха със семействата си

Още една група руски и украински деца се събраха със семействата си с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп, посочи днес в изявление Белият дом и допълни, че преговорите с двете страни в конфликта продължават, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Белият дом не уточни броя на децата и къде е станало предаването им, но допълни, че за трети път американската първа дама посредничи за подобна размяна.

Специалният комисар на руския президент Владимир Путин за правата на детето Мария Лвова-Белова заяви днес, че още шест деца са се събрали със семействата си в Русия и Украйна, и изтъкна заслугата за това на първата дама на САЩ.

Едно дете ще се прибере в Русия, а още пет ще се съберат със семействата си в Украйна, допълни Лвова-Белова.

Първата дама на САЩ писа през август на руския президент Путин за тежката участ на украинските деца, разделени от семействата им от войната. Украйна обвинява Русия, че е отвлякла хиляди деца - нещо, което Москва отрича.

Лвова-Белова написа в публикация в "Телеграм", че Благодари на Мелания Тръмп за "непоколебимия ѝ ангажимент и активното ѝ участие в събирането на децата с техните семейства".