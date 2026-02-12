Руските сили пуснаха бомба върху болница в Херсон, има ранен

Руските сили атакуваха с дрон болница в украинския град Херсон, ранявайки 18-годишен местен жител, който в това време е поправял покрива, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на Херсонската областна военна администрация в приложението "Телеграм".

"Около 13:30 ч. (също и българско време - бел. ред.) руски военнослужещи нападнаха една от болниците в Херсон с безпилотен летателен апарат", се казва в изявлението. Там се посочва, че от дрон е било пуснато взривно устройство върху 18-годишния младеж, който е извършвал ремонтна дейност на покрива. Той е получил наранявания от взрива, както и мозъчно сътресение. В момента пострадалият е под лекарско наблюдение.

Според градската военна администрация на Херсон болницата в Корабелни район е била целта на удара. По-рано днес Укринформ съобщи, че руско нападение е ранило двама лекари в Херсон, докато са си били вкъщи.

Междувременно украинският министър на отбраната на Михайло Федоров призова съюзниците да доставят "спешно" на страната му ракети ПАК-3 (PAC-3) за системите за противовъздушна отбрана на фона на вълната от руски въздушни атаки, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

На заседанието на контактната група за отбраната на Украйна в Брюксел Федоров посочи, че спирането на "всеки руски танкер", превозващ забранен съгласно наложени санкции петрол, е най-бързият начин да се спре военната машина на Москва.