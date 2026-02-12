"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Белгийската полиция нахлу в офиси на Европейската комисия и на Белгийския суверенен фонд (Федерална холдингова и инвестиционна компания - SFPIM) в рамките на разследване на възможни нередности при продажбата на недвижими имоти, предаде Ройтерс, позовавайки се на ЕК.

„Файненшъл Таймс“ съобщи, че разследването засяга 23 сгради, придобити от SFPIM за 900 милиона евро през 2024 г., съобщава БТА.

Комисията ще сътрудничи изцяло на властите, „като предостави всякаква информация и съдействие, необходими за осигуряване на задълбочено и независимо разследване по този въпрос“, заяви неин говорител, цитиран от ДПА.

„Що се отнася до ЕК, продажбата на сградите следва установените процедури и протоколи и сме убедени, че процесът е проведен по съответния начин“, допълни той.

От SFPIM също заявиха, че „сътрудничат напълно на разследването“.

Разследването се ръководи от Европейската прокуратура, която не е предоставила допълнителна информация относно текущото разследване. Белгийските полиция и прокуратура не са дали коментар.