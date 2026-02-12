Филип Лейн от ЕЦБ: Очаквам икономиката на България да расте по-бързо от средното за еврозоната

Еврото е голямо постижение за България, очаквам икономиката на страната да расте по-бързо от средното за еврозоната. Това заяви членът на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) и главен икономист на институцията Филип Лейн пред бТВ.

По повод опасенията от необосновано повишаване на цените, Лейн отбеляза, че законодателната рамка в страната е добре организирана - цените се изписват както в левове, така и в евро, извършват се проверки и има механизми за контрол. „Важно е тази рамка да се прилага строго. Изкушение (за повишаване на цените - бел. ред.) съществува, но властите трябва да гарантират, че то ще бъде сведено до минимум“, каза още главният икономист на ЕЦБ.

По думите му България се е поучила от опита на други държави, присъединили се към еврозоната.

На въпрос дали липсата на редовно правителство и приет бюджет е проблем за страната ни, Лейн коментира, че в цяла Европа все по-често се наблюдава забавяне при съставянето на правителства и приемането на бюджети. „Цената да няма приет бюджет е висока. Цената да има твърде голяма политическа несигурност е висока“, подчерта той.

По отношение на икономическите перспективи Лейн заяви, че за еврозоната се очаква икономически растеж от малко над 1 процент тази година. „Има различия - някои държави растат по-бързо, включително България“, отбеляза той. Инфлацията в еврозоната в момента е 1,7 процента, под целта на ЕЦБ от 2 процента. В отделните страни обаче има различия, като в България инфлацията е по-висока от средната. „Еврото осигурява стабилен ориентир около 2 процента инфлация“, посочи още Лейн.

Той отхвърли твърденията, че управителят на Българската народна банка Димитър Радев няма да участва пълноценно в заседанията на ЕЦБ. „Абсолютно ще участва на всяко заседание. Миналата седмица имахме заседание по паричната политика - всички 21 управители на националните централни банки участваха пълноценно“, заяви Лейн и добави, че управителят на БНБ Димитър Радев е имал „много интересни изказвания“ и пълноправен принос.

Членът на Изпълнителния съвет на ЕЦБ подчерта още, че България не губи правото си на собствена фискална политика с приемането на еврото. „Основната отговорност е национална. България има собствена фискална рамка и закони за изготвяне на бюджета. Европейската комисия има роля, но тя произтича от членството в ЕС, не от членството в еврозоната. Нищо не се е променило по отношение на фискалната политика“, каза той.

В края на разговора Лейн сподели, че е видял българските евромонети. „Банкнотите са еднакви навсякъде, но монетите имат национален дизайн. Смятам, че България е направила много добър избор“, добави той.