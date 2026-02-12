ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

И Росен Желязков ще участва в Мюнхенската конференция по сигурността

Росен Желязков СНИМКА: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Министър-председателят в оставка Росен Желязков ще участва в Мюнхенската конференция по сигурността на 13 февруари.

Там ще бъдат още министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, както и президентът Илияна Йотова.

За 62-ра поредна година конференцията в Мюнхен ще събере близо 50 държавни и правителствени ръководители, които ще направят преглед на предизвикателствата на външната политика и политиката на сигурността.

Глобалният форум в германския град е ключова платформа, която дава възможност за дебати на високо равнище и за провеждането на двустранни срещи.

В Мюнхен премиерът Желязков ще проведе редица срещи, сред които с главния изпълнителен директор на Rheinmetall AG Армин Папергер, с главния изпълнителен директор на Шварц Групе Герд Хшановски и други.

