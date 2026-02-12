ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Паркинг на 4 етажа за 344 коли ще се строи на вход...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22278181 www.24chasa.bg

36 са вече загиналите заради циклона Гезани в Мадагаскар (Снимки)

2088
СНИМКА: Ройтерс

Циклонът Гезани остави след себе си най-малко 36 загинали, 370 ранени и 18 000 разрушени жилища, преминавайки през Мадагаскар през последното денонощие, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. 

Президентът на Мадагаскар Микаел Рандрианирина обяви национално бедствие и отправи молба към международната общност за помощ.

Тропическият циклон достигна сушата късно снощи и причини огромни разрушения в главния пристанищен град Тоамасина на източното крайбрежие, преди да навлезе навътре в сушата. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Националната служба за управление на риска и бедствията съобщи, че броят на жертвите е нараснал до най-малко 36, като шестима души са в неизвестност. Тя съобщи, че 374 души са ранени, а над 250 000 души са засегнати от бурята.

Властите съобщиха, че 32 от загиналите са от района на Тоамасина, главното пристанище и икономически център на страната. Президентът заяви, че разрушенията обхващат три четвърти от града. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Много от живеещите в Мадагаскар 31 милиона души обитават жилища, които не гарантират сигурен подслон при силни бури. Властите казаха, че много жертвите са загиналите при рухване на сгради.

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)