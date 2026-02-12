36 са вече загиналите заради циклона Гезани в Мадагаскар (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Циклонът Гезани остави след себе си най-малко 36 загинали, 370 ранени и 18 000 разрушени жилища, преминавайки през Мадагаскар през последното денонощие, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Президентът на Мадагаскар Микаел Рандрианирина обяви национално бедствие и отправи молба към международната общност за помощ.

Тропическият циклон достигна сушата късно снощи и причини огромни разрушения в главния пристанищен град Тоамасина на източното крайбрежие, преди да навлезе навътре в сушата. СНИМКА: Ройтерс

Националната служба за управление на риска и бедствията съобщи, че броят на жертвите е нараснал до най-малко 36, като шестима души са в неизвестност. Тя съобщи, че 374 души са ранени, а над 250 000 души са засегнати от бурята.

Властите съобщиха, че 32 от загиналите са от района на Тоамасина, главното пристанище и икономически център на страната. Президентът заяви, че разрушенията обхващат три четвърти от града. СНИМКА: Ройтерс

Много от живеещите в Мадагаскар 31 милиона души обитават жилища, които не гарантират сигурен подслон при силни бури. Властите казаха, че много жертвите са загиналите при рухване на сгради.