Най-висшият британски държавен служител се оттегля от поста си след скандала "Епстийн"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Секретарят на кабинета Крис Уормолд - най висшия държавен служител във Великобритания - се е съгласил с премиера Киър Стармър да се оттегли, предаде Ройтерс.

Това е третият член на премиерския екип, който напуска броени дни, след като скандалът с назначаването на Питър Манделсън за посланик в САЩ предизвика правителствена криза. Манделсън е сочен за близък на педофила Джефри Епстийн.

„Много съм благодарен на сър Крис за дългата му и забележителна кариера в обществена служба, обхващаща повече от 35 години, както и за подкрепата, която ми оказа през последната година", заяви Стармър.

„Съгласих се с него да се оттегли от поста на министър на кабинета днес", добави той, цитиран от БТА.