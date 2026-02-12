Германка очаква близнаци за трети път

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Жена в Германия очаква близнаци за трети път, предаде ДПА. „За мен това вече не е толкова необичайно", каза Ясмин Шмид пред осведомителната агенция.

Нейният партньор Андреас Ритнер каза, че веднага, когато разбрал, че тя е бременна, отново се сетил за близнаци. „Изобщо не мислех, че ще се роди едно (дете)", каза той. „Веднага си помислих, че отново ще са две".

Шмид, на 36 години, от баварския град Фюрт трябва да роди в началото на юни. След като има три деца от първия си брак, през 2023 г. тя ражда близнаците Даниел и Емилио, а през 2024 г. - Симоне и Анастасия.

Според Германското дружество по гинекология и акушерство бременностите с близнаци са станали по-чести през последните години благодарение на леченията за безплодие, като през 2024 г. те са 1,5 на сто от ражданията, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

Шмид обаче не е преминала през никакви процедури за зачеване, което прави нейния случай още по-забележителен.

Лекарката Аня Форстер от болницата във Фюрт обясни, че при някои жени е по-вероятно няколко яйцеклетки да узреят едновременно.

Въпреки че Шмид се чувства добре, в момента тя получава инфузии с желязо два пъти седмично. „Да имаш близнаци за трети път носи физически рискове", каза Форстер.

За Шмид и Ритнер моментът е натоварен, тъй като ще се женят през март и търсят по-голям апартамент, отбелязва ДПА.

Той каза, че очаква повече задължения, но и повече забавления с раждането на следващите им близнаци. „Това определено е страхотно чувство“, допълни той.