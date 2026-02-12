ООН започва въздушни наблюдения в ДР Конго, за да помогне за поддържане на примирието

Мироопазващата мисия на ООН в Демократична република Конго обяви днес, че ще започне да извършва наблюдения от въздуха в източния град Увира в рамките на подготовката за подпомагане на поддържането на примирието, сключено между правителството и бунтовническата групировка М23 (Движение "23 март"), предаде Ройтерс.

М23 превзе Увира през декември, но се изтегли седмица по-късно под натиска на САЩ, припомня световната агенция. Миналия месец правителствените сили си върнаха контрола над града.

Армията на ДР Конго и бунтовниците от М23 се разбраха миналата седмица да стартират програмата с посредничеството на Катар за наблюдение на прекратяването на огъня - част от по-широка рамка за окончателно спиране на сраженията, договорена в Доха.

Ръководителката на мироопазващата мисия на ООН в ДР Конго (МОНУСКО/MONUSCO) Вивиан ван де Пере заяви пред представители на медиите, че първите въздушни наблюдения на Увира ще бъдат осъществени "в близките дни". Военнослужещи на ООН ще бъдат изпращани на място поетапно и то само след като са налице гаранции за сигурност в защита на личния състав и арсенала на мисията, уточни тя.

Ван де Пере е на посещение в град Гома, който е под контрола на М23 от януари 2025 г., за да се срещне със засегнатите страни и да ускори подготовката за съблюдаването на примирието. Тя пристигна с хеликоптер на ООН на летището на Гома, което бе затворено в момента, в който в града влязоха бойците на М23.

Благотворителни организации многократно призоваваха летището отново да бъде отворено заради ключовата му роля за евакуацията на нуждаещите се от болнично лечение и за доставките на хуманитарна помощ.

"Надявам се, че моето кацане бележи началото на процеса по постепенното отваряне на летището на Гома в полза на населението", заяви Ван де Пере, цитира БТА.

Силите на МОНУСКО се изтеглиха от провинция Южно Киву през юни 2024 г. по молба на правителството на ДР Конго, след като осъществяваха операции там в продължение на над две десетилетия, посочва Ройтерс.