Френският премиер: Ще ускорим разширяването на ядрената си енергетика

Франция планира да увеличи производството на ядрена енергия, която вече съставлява около две трети от електроенергията в страната, до 2030 г., заяви днес френският министър-председател Себастиан Льокорню, цитиран от ДПА.

Новата енергийна пътна карта, която беше представена днес от правителството, предвижда строителството на шест нови атомни електроцентрали във Франция от 2038 г. и евентуално изграждането на още осем централи, съобщи БТА.

За да се запазят всички 57 функциониращи към момента реактора, се предвижда удължаване на експлоатационният им срок до 50 или 60 години.

Това означава, че извеждането от експлоатация на по-старите атомни електроцентрали, предвидено в предишния многогодишната енергийна пътна карта (2019-2024 г.), вече не е на дневен ред.

Франция е вторият по големина производител на ядрена енергия в света след САЩ. Електроенергията ѝ, произведена от атомни електроцентрали, бива изнасяна в съседни държави.

Съгласно новата стратегия разширяването на възобновяемите енергийни източници, макар и в някои случаи с по-бавен темп от първоначалните планове, ще остане втори стълб на енергоснабдяването във Франция.

Целите за разширяване на вятърните паркове на сушата, които често срещат съпротива във Франция, също са ревизирани в посока надолу.

Бива поставен акцент върху модернизирането на съществуващите вятърни турбини във Франция, за да се намали въздействието върху ландшафта в страната.

Новата енергийна пътна карта на Франция беше забавена с години поради политически разногласия.