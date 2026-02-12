Израел призова иранците да сътрудничат на "Мосад"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израел призова гражданите на Иран да се свързват с израелската армия или с израелското външно разузнаване - "Мосад", и да предлагат да сътрудничат, предаде ДПА, позовавайки се на публикация на Силите за отбрана (ЦАХАЛ).

Израелската армия предостави днес в публикация на фарси в социалната платформа "Екс" на вниманието на всички иранци списък от профили в социални мрежи, чрез които те могат да установят контакт.

Това не е първият случай, в който Израел призовава иранците да сътрудничат на неговите сили за сигурност, отбелязва ДПА. През юни миналата година, по време на войната с Иран, израелската армия посъветва обезпокоените ирански граждани да се свържат с "Мосад" като възможност да "подобрят положението си", съобщава БТА.

По това време Израел и САЩ бомбардираха обекти в Иран, включително ядрени обекти. Иранските въоръжени сили отговориха с изстрелването на балистични ракети по Израел.

В момента има опасения от нов военен конфликт, в случай че подновените наскоро преговори между Техеран и Вашингтон отново завършат без успех, обръща внимание ДПА.

При вчерашната си визита в Белия дом израелският министър-председател Бенямин Нетаняху акцентира пред американския президент Доналд Тръмп върху нуждите на страната си в сферата на сигурността.

Израел е против споразумение с Иран, което се ограничава само до ядрената програма на Ислямската република, като настоява Техеран да намали арсенала си от балистични ракети, както и подкрепата си за съюзнически въоръжени групировки в региона.