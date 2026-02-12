Американският "Галъп" прекратява публикуването на рейтинги на президентите след 80 години

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След повече от осем десетилетия известният американски социологически институт "Галъп" (Gallup) вече няма да публикува рейтинги на одобрение за американски президенти, предаде ДПА.

Институтът, който извършва такива проучвания още от времето на Франклин Рузвелт, възнамерява да се съсредоточи върху "съществени въпроси", казват представители на "Галъп", цитирани от в. "Ню Йорк таймс", съобщи БТА.

На въпрос дали политически натиск е повлиял на решението, от "Галъп" подчертаха, че това е "стратегическа промяна, продиктувана единствено от изследователските цели и приоритетите" на института, предаде американският новинарски портал "Аксиос". Акцентът ще бъде поставен върху проучвания по теми, които оформят ежедневието на хората.

От института отбелязват също, че рейтингите на одобрение на политически фигури вече се изготвят от множество организации и не са област, в която "Галъп" може да има най-голям принос.

Последните данни на "Галъп" показват, че рейтингът на одобрение на президента на САЩ Доналд Тръмп е спаднал до 36% през декември. По време на първия му мандат средната стойност е била около 41%.

Най-високият среден рейтинг на одобрение сред всички президенти, изследвани от "Галъп", остава този на Джон Ф. Кенеди - около 70%.

Месечното проучване на "Галъп" дълго време се смяташе за ключов барометър на обществените нагласи към Белия дом. Политически анализатори и американски медии го използваха, за да проследяват променящите се тенденции в страната, отбелязва "Ню Йорк таймс".