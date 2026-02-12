Лидерът на "Републиканците" Брюно Рьотайо ще се кандидатира за президент на Франция

Председателят на партия "Републиканците" Брюно Рьотайо заяви, че ще се кандидатира на президентските избори във Франция през 2027 г., предаде АФП.

"Това е решение, което обмислях много", каза бившият министър на вътрешните работи в съобщение до няколко депутати и видяно от АФП. "Дойде моментът политическото семейство да посочи на французите нов път, ориентиран към ред, просперитет и френска гордост", написа още той, информира БТА.

"Имам нужда от теб, от твоята подкрепа, лично участие в кампанията, която първо трябва да събере нашето политическо семейство, неговите привърженици и симпатизанти", допълни той по адрес на съпартийците си.

След това Рьотайо обяви решението си и в социалните мрежи. Обеща, ако бъде избран, да подложи на референдум различни въпроси, в това число тези за "драстично намаляване на имиграцията" и за реформа на съдебната система в частта ѝ за наказателното правораздаване.

Решен да наложи "навсякъде властта на Републиката", той увери, че няма да отстъпи "нито пред насилието, нито пред политическата коректност, нито пред отклоненията от правовата държава, обърнала се срещу правото на французите да живеят в мир и сигурност".

