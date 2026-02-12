Нетаняху: Тръмп вярва, че иранците вече са научили с кого си имат работа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че се надява президентът на САЩ Доналд Тръмп да създаде условия за постигане на споразумение с Иран, което да предотврати военни действия, съобщи Ройтерс.

Нетаняху, който се срещна с Тръмп във Вашингтон вчера, каза, че е изразил "общ скептицизъм" и подчерта, че евентуално споразумение "трябва да включва елементите, които са много важни за Израел".

Премиерът на Израел обясни, че това включва спиране на иранската ядрена програма, ограничения върху балистичните ракети на Техеран и върху подкрепяните от Иран прокси групировки.

Вчера Нетаняху и Тръмп проведоха седмата си среща, откакто американският президент се върна на поста миналата година. Посещението на израелския премиер във Вашингтон беше по-умерено от обичайното и закрито за медиите. Бенямин Нетаняху имаше за цел да повлияе върху следващия кръг от разговори между САЩ и Иран след преговорите, проведени в Оман на 6 февруари, отбелязва Ройтерс.

Двамата лидери разговаряха насаме повече от два часа и половина в среща, която Тръмп определи като "много добра". Американският президент обаче заяви, че не са взети важни решения и не е дал отговор на отправените от Нетаняху искания.

С президента Тръмп "имаме много близки, много искрени и много открити отношения", каза Нетаняху. Израелският премиер отбеляза, че разговорите с Тръмп са обхванали няколко теми, но са били съсредоточени основно върху преговорите с Иран.

"Президентът вярва, че иранците вече са научили с кого си имат работа. Мисля, че условията, които той създава, съчетани с факта, че те със сигурност разбират, че са сгрешили миналия път, като не постигнаха споразумение, могат да създадат условия за добра сделка", обобщи Нетаняху.