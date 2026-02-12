ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22278891 www.24chasa.bg

Обезлесяването в бразилска Амазония е намаляло с рекордните над 35%

Кадър на река Амазонка Източник: Pixabay

Обезлесяването в амазонските тропически гори на Бразилия е намаляло с 35,4 на сто от август 2025 г. до януари 2026 г. в сравнение със същия период година по-рано, според най-новите данни на бразилското правителство, публикувани днес и цитирани от Ройтерс.

Правителството обяви още, че в Амазония е регистрирано най-ниското ниво на обезлесяване в исторически план.

В бразилската савана Серадо обезлесяването е намаляло с 5,9 на сто през този период.

Докладът, изготвен от бразилската агенция за космически изследвания (Inpe), използва сателитни изображения за проследяване на обезлесяването, свързано с голa сеч и деградация на почвата.

„На път сме да постигнем най-ниския процент на обезлесяване в историята през 2026 г.", каза Андре Лима, специален секретар на Бразилия за контрол на обезлесяването, цитиран от БТА.

