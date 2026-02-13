ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа затвори Прохода на Републиката

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/22279527 www.24chasa.bg

Тръмп отмени ключово решение от ерата на Обама за борба с парниковите газове

3336
Парникови газове Снимка: Pixabay

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени ключово научно решение от ерата на Обама, което служеше като правна основа за борбата с емисиите на парникови газове, съобщи БНТ.

Решението прекратява незабавно стандартите за емисии на превозните средства и отваря пътя за отмяна на други екологични регулации. Белият дом нарече отмяната "най-голямата дерегулация в американската история", като заяви, че тя ще направи колите по-евтини, като намали разходите на автомобилните производители с 2400 долара на автомобил. Решението нанася сериозен удар върху климатичната политика на Съединените щати.

Страната е най-големият източник на парникови емисии, които затоплят планетата.

Парникови газове Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)