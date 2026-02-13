Започва конференцията по сигурността в Мюнхен, съпътстват я над 20 протеста

Близо 5000 хиляди полицаи ще отговарят за реда и сигурността





В следващите три дни Мюнхен отново става център на световната политика – над 60 световни лидери и над 100 външни и военни министри ще обсъждат най-актуалните проблеми на сигурността в света по време на Мюнхенската конференция по сигурността, съобщи Би Ти Ви.

България ще бъде представена от президента Илияна Йотова, премиерът в оставка Росен Желязков, външният министър Георги Георгиев и министърът на отбраната Атанас Запрянов.

Основна тема ще бъде позиционирането на Европа и отношения с Вашингтон на фона на кризата на доверие между трансатлантическите партньори. Тема ще бъде и сигурността в Арктика и бъдещето на Гренландия. Акцент и тази година ще е война в Украйна, както и различни регионални конфликти и кризи.

Конференцията ще открие германският канцлер Фридрих Мерц. Вашингтон този година ще бъде представен от държавния секретар Марко Рубио. В Мюнхен са и близо 50 представители на Конгреса – демократи и републиканци, включително губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм – един от големите критици на президента Тръмп.

Над 350 държавни правителствени ръководители, министри и експерти по отбраната и сигурността от 120 държава ще участват във форума.

И тази година Русия не е поканена заради продължаващата война в Украйна. След потушаването на гражданските протести в Иран е отделена и поканата към Техеран. Часове преди откриването на форума в центъра на Мюнхен е планиран голям протест в подкрепа на протестиращите в Иран.

В следващите три дни в Мюнхен се очакват над 20 протеста и демонстрации. Близо 5000 хиляди полицаи ще отговарят за реда и сигурността.