Пхенян заплаши Сеул със страховит отговор в случай на нов инцидент с дрон

Северна Корея предупреди, че отговорът й на евентуално ново навлизане на дрон от Южна Корея във въздушното й пространство ще бъде страховит, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

През януари беше свален южнокорейски разузнавателен дрон близо до демилитаризираната зона между двете Кореи. Южнокорейските власти започнаха разследване след инцидента, а офиси на южнокорейските разузнавателни служби в Сеул бяха претърсени във вторник.

„Предварително отправям предупреждение. Повторната поява на такава провокация, нарушаваща неотменимия суверенитет на Корейска народнодемократична република със сигурност ще предизвика страховита реакция", заяви влиятелната сестра на севернокорейския лидер, Ким Йо-чен, предаде официалната севернокорейска агенция КЦТА.

Тя подчерта, че нарушаването на суверенитета на Северна Корея е неприемливо при каквито и да е обстоятелства.

„Не ни интересува кой е реалният организатор на проникването на дрона в територията на КНДР, дали е отделно лице или гражданска организация", каза тя. „Призовавам властите на Република Корея да обърнат необходимото внимание на превенцията, за да не се повтори такъв безразсъден акт", добави тя.

Северна Корея обяви миналия месец, че е свалила дрон, оборудван със „съоръжения за наблюдение", близо до град Кесон, на няколко километра от силно укрепената граница с Южна Корея. Пхенян поиска „подробно обяснение" от Сеул за инцидента.

Снимки, публикувани от КЦТА, показваха останките на дрона и сиви и сини компоненти, представени като остатъци от камери. Севернокорейската армия заяви, че устройството е заснело „важни цели" в граничните зони.

КЦТА също така обвини Южна Корея, че е изпратила подобен дрон през септември над Кесон, като обяви, че той се е разбил след неутрализиране чрез електронни смущения.

Южнокорейската армия заяви, че няма нищо общо с тези дронове, които са от модел, продаван свободно и който тя не използва. Първоначално Сеул предположи, че цивилни лица са организирали полетите над Северна Корея.

Президентът на Южна Корея И Дже-мьон осъди инцидентите, като подчерта, че подобни действия могат да предизвикат въоръжен конфликт между двете държави, които така и не са подписали мирен договор след Корейската война. Трима цивилни бяха обвинени за предполагаемата им роля в случая. Един от тях публично пое отговорност, като заяви, че е изпратил дрона, за да измери нивата на радиация и замърсяване с тежки метали около завода за обработка на уран в Пьонгсан, в Северна Корея.

Южнокорейските власти обявиха във вторник, че разследват също трима военни и служител на разузнаването, заподозрени в участие в изстрелването на дроновете.