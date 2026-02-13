Готвят секс компромат срещу лидера на опозицията в Унгария

Лидерът на унгарската опозиция Петер Мадяр заяви, че лица, свързани с правителството, се готвят да разпространят незаконен видеозапис, показващ го в интимна ситуация с бившата му приятелка, в опит да го дискредитират преди парламентарните избори, насрочени за април, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Мадяр, лидер на дясноцентристката опозиционна партия ТИСА, която според повечето социологически проучвания изпреварва управляващата партия ФИДЕС на премиера Виктор Орбан, заяви във видео, публикувано на страницата му във "Фейсбук", че смята, че е станал мишена на лагера на Орбан чрез компроматна кампания в руски стил.

44-годишният Мадяр е разведен баща на три деца. В медийни публикации се казваше, че уебсайт се намеквало за предстоящо разкритие относно "предполагаем незаконен инцидент", свързан с опозиционния лидер. На сайта имало и кадри от камера в стая с двойно легло. По-късно в същия сайт се появило и съобщение, гласящо: „Очаквайте скоро", както и датата 3 август 2024 г., която според Мадяр е датата на парти, на което той е имал сексуални отношения по взаимно съгласие с бившата си приятелка.

Мадяр се разведе със съпругата си година през 2023 г, припомня Ройтерс.

Началникът на кабинета на Орбан - Гергей Гуяш, попитан за случая заяви пред журналисти: „Не мога да коментирам нещо, за което не знам нищо."

Мадяр заяви във видеото си във "Фейсбук", че не е извършил нищо нередно. „Стана ми ясно, че съм попаднал в класически компромат в руски стил, но тъй като не съм направил нищо незаконно, съвестта ми е чиста", каза той. „Няма да позволя на Виктор Орбан и неговите хора да отклоняват вниманието от реалността в продължение на седмици чрез една измама", подчерта той.