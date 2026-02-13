ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа затвори Прохода на Републиката

Самолетоносачът "Джералд Р. Форд" е изпратен в Близкия Изток

Самолетоносачът „Джералд Форд“ КАДЪР: Екс/@daopz

Най-големият самолетоносач в света е получил заповед да отплава от Карибско море към Близкия Изток, съобщи човек, запознат с плановете, докато американският президент Доналд Тръмп обмисля дали да предприеме военни действия срещу Иран, информира Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Придвижването на "Джералд Р. Форд", за което първи съобщи "Ню Йорк Таймс", ще доведе до разполагането на два самолетоносача и придружаващите ги военни кораби в региона, докато Тръмп увеличава натиска върху Иран да сключи споразумение за ядрената си програма.

Преди повече от две седмици в района на Близкия изток пристигнаха самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн" и три разрушителя с управляеми ракети.

АП припомня, че през октомври миналата година Тръмп разпореди "Джералд Р. Форд" да се пренасочи от Средиземно море в Карибско море, когато администрацията изграждаше огромно военно присъствие в навечерието на изненадващата акция миналия месец, при която бе заловен тогавашният президент на Венецуела Николас Мадуро.

Според агенцията това действие изглежда в противоречие с националната стратегия за сигурност на Тръмп, която постави акцент върху Западното полукълбо пред други части на света.

Вчера Тръмп предупреди Иран, че ако не се постигне споразумение с администрацията му, това ще бъде "много травмиращо". Иран и САЩ проведоха непреки преговори в Оман миналата седмица.

"Предполагам, че през следващия месец, нещо такова", каза Тръмп в отговор на въпрос каква е времевата рамка за сключване на споразумение с Иран за ядрената програма на Техеран. "Трябва да се случи бързо Те трябва да се съгласят бързо", каза Тръмп.

