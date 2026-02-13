"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Перу обяви нов план за борба с организираната престъпност, който предвижда затягане на затворническите условия за някои лишени от свобода, предаде Франс прес, цитирани от БТА.

Ще бъде въведена нова категория задържане, наречена "екстремни мерки за сигурност", в затворите на страната за осъдени или подсъдими за убийство, отвличане и изнудване, обяви временно изпълняващият длъжността президент Хосе Хери по време на церемония в президентския дворец. Лицата от тази категория ще бъдат настанявани в индивидуални килии, ще разполагат само с един час разходка на ден и ще имат право на само едно посещение месечно от член на семейството.

Новите мерки предвиждат също премахване на намаляването на присъдите.

"Този план ще бъде пътна карта към по-сигурна държава", заяви Хери.

За две години броят на сигналите за изнудване в Перу се е увеличил повече от десет пъти – от 2396 до над 25 000 през 2025 г. През същата година са регистрирани 2200 убийства, според полицията.

Това не е първият път, когато Хосе Хери затяга условията в затворите. Още в началото на мандата си миналата година той ограничи посещенията на близки при най-опасните затворници и въведе мерки за предотвратяване използването на мобилни телефони в затворите.

Перу има с 68 затвора, в които са настанени 102 000 лишени от свобода.